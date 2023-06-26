"Милан" может купить нападающего ПСЖ

“Милан” проявляет интерес к аргентинскому нападающему “Пари Сен-Жермен” Мауро Икарди, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него требуемые 15-20 миллионов евро. Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата аргентинца, который получает шесть миллионов евро в год. У Икарди также есть предложения из Саудовской Аравии, но он хочет остаться в Европе.

В минувшем сезоне 30-летний Икарди выступал на правах аренды за “Галатасарай”, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.