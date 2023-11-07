Милан минимально обыграл ПСЖ и добыл первую победу в Лиге Чемпионов

В четвертом туре Лиги Чемпионов Милан принимал ПСЖ на стадионе Сан-Сиро. Матч состоялся во вторник, 7 ноября. Предыдущая встреча между этими командами завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан.

Этот матч отлично начался для французской команды. На девятой минуте после углового удара Шкриньяр открыл счет, реализовав отскок мяча. Буквально через три минуты Милан ответил своим голом, автором которого стал Рафаэль Леау. Перед перерывом команды ушли, имея ничейный счет 1:1.

Во втором тайме Милан начал игру лучше. На 50-й минуте Оливье Жиру вывел итальянский коллектив вперед. Парижане пытались сравнять счет и доминировали в обладании мячом, но Милан хорошо оборонялся и удерживал преимущество.

Команда Пиоли удержала минимальное преимущество и одержала очень важную победу. Милан поднялся на третье место в группе F, набрав пять очков, в то время как ПСЖ находится на втором месте с шестью очками.

Лига Чемпионов. Четвертый тур.

Милан – ПСЖ – 2:1

Голы: 0:1 - 9 Скриняр, 1:1 - 12 Леау, 2:1 - 50 Жиру