EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Милан минимально обыграл ПСЖ и добыл первую победу в Лиге Чемпионов

Милан минимально обыграл ПСЖ и добыл первую победу в Лиге Чемпионов

Новости футбола Вчера, 16:58
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Милан минимально обыграл ПСЖ и добыл первую победу в Лиге Чемпионов Милан минимально обыграл ПСЖ и добыл первую победу в Лиге Чемпионов

В четвертом туре Лиги Чемпионов Милан принимал ПСЖ на стадионе Сан-Сиро. Матч состоялся во вторник, 7 ноября. Предыдущая встреча между этими командами завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан.

Этот матч отлично начался для французской команды. На девятой минуте после углового удара Шкриньяр открыл счет, реализовав отскок мяча. Буквально через три минуты Милан ответил своим голом, автором которого стал Рафаэль Леау. Перед перерывом команды ушли, имея ничейный счет 1:1.

Во втором тайме Милан начал игру лучше. На 50-й минуте Оливье Жиру вывел итальянский коллектив вперед. Парижане пытались сравнять счет и доминировали в обладании мячом, но Милан хорошо оборонялся и удерживал преимущество.

Команда Пиоли удержала минимальное преимущество и одержала очень важную победу. Милан поднялся на третье место в группе F, набрав пять очков, в то время как ПСЖ находится на втором месте с шестью очками.

Лига Чемпионов. Четвертый тур.

Милан – ПСЖ – 2:1
Голы: 0:1 - 9 Скриняр, 1:1 - 12 Леау, 2:1 - 50 Жиру

Связанные команды и лиги
Милан ПСЖ Лига Чемпионов
Популярные новости
Анчелотти назвал фаворитов Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 04:43 Анчелотти назвал фаворитов Лиги чемпионов
Взяли родителей в заложники: девушка Неймара раскрыла детали нападения на ее дом Новости футбола Сегодня, 03:58 Взяли родителей в заложники: девушка Неймара раскрыла детали нападения на ее дом
В Атлетико поставили точку в вопросе будущего Симеоне Новости футбола Сегодня, 03:05 В Атлетико поставили точку в вопросе будущего Симеоне
Эдерсон установил рекорд Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 02:53 Эдерсон установил рекорд Лиги чемпионов
В Бразилии пытались похитить девушку и ребенка Неймара Новости футбола Сегодня, 02:42 В Бразилии пытались похитить девушку и ребенка Неймара
Мбаппе высказался о досадном поражении ПСЖ в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:04 Мбаппе высказался о досадном поражении ПСЖ в Лиге чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:50 Переписал историю. 40-летний Пепе стал рекордсменом Лиги чемпионов Новости тенниса Сегодня, 05:21 Рекордная сумма. Сколько Швентек заработала за победу на Итоговом турнире WTA Новости футбола Сегодня, 04:43 Анчелотти назвал фаворитов Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 03:58 Взяли родителей в заложники: девушка Неймара раскрыла детали нападения на ее дом Новости футбола Сегодня, 03:46 Стало известно, накажут ли Аспаса за дебош после матча Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 03:37 Левандовски выдал самую провальную серию с 2011 года Новости футбола Сегодня, 03:18 Мудрик позвал в АПЛ еще одного известного украинца Новости футбола Сегодня, 03:05 В Атлетико поставили точку в вопросе будущего Симеоне Новости футбола Сегодня, 02:53 Эдерсон установил рекорд Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 02:42 В Бразилии пытались похитить девушку и ребенка Неймара
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Полокване — Суперспорт Юнайтед 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бенфика 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Наполи — Унион 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Зальцбург — Интер 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бавария — Галатасарай 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Арсенал — Севилья 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Юнайтед 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид — Брага 8 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСВ — Ланс 8 ноября 2023 года Футбол 09 ноя 2023 Прогноз на матч Макартур — Пномпень Краун 9 ноября 2023 года