"Милан" летом может потерять ключевого защитника
Новости футбола Сегодня, 14:55
Фото: инстаграм Тео Эрнандеса/Автор неизвестен
Французский защитник “Милана” Тео Эрнандес может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Eurosport.
По сведениям источника, футболисто готов перебраться в английскую Премьер-лигу, если миланцы не попадут в Лигу чемпионов. Стоимость трансфера француза может составить 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Эрнандес провел за “Милан” 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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