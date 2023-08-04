"Милан" купил полузащитника сборной США за 20 млн евро

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Валенсии” и сборной США Юнуса Мусы.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Американец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до 30 июня 2028 года.

20-летний Муса выступает за “Валенсию” с лета 2019 года. Он перешел в испанский клуб из “Арсенала” на правах свободного агента. Всего Муса провел за валенсийский клуб 108 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Муса с 2020 играет за сборную США. Всего он провел за американскую национальную команду 27 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. В составе сборной США он становился победителем Лиги наций КОНКАКАФ в сезоне-2019/2020.

Напомним, что “Милан” в прошлом сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, миланский клуб получил право сыграть в Лине чемпионов в сезоне-2023/2024.