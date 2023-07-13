"Милан" купил полузащитника "Челси"

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лондонского “Челси” и сборной США Кристиана Пулишича.

Итальянский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Данная сумма может вырасти еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. 24-летний американец подписал с миланским клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года с возможностью продления еще на год. Он получил в клубе 11-й номер.

Пулишич выступал за “Челси” с лета 2019 года. Он перешел в команду из дортмундской “Боруссии”. Сумма трансфера составила 64 миллиона евро. Всего он провел за английский клуб 145 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу. В составе лондонского клуба Пулишич становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, выиграл Суперкубок УЕФА в 2021 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира. С дортмундской “Боруссией” он выиграл Кубок Германии в сезоне-2016/2017.

Пулишич с 2016 года играл за сборную США. Он провел за американскую национальную команду 60 матчей, забил 25 голов и отдал 16 результативных передач. В составе сборной США он становился победителем Лиги наций КОНКАКАФ в сезоне-2019/2020.