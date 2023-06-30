"Милан" купил опытного полузащитника "Челси"

Пресс-служба “Милана” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника лондонского “Челси” и сборной Англии Рубена Лофтус-Чика.

Итальянский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро плюс бонусы. Хавбек подпишет с новым клубом контракт до лета 2027 года.

27-летний Лофтус-Чик выступал за “Челси” с 2014 года. Всего он провел за клуб 155 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 18 результативных передач. Также играл за “Кристал Пэлас” и “Фулхэм”. За сборную Англии сыграл 10 матчей и отдал две результативные передачи. Чемпион Англии, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА.