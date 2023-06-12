"Милан" интересуется тремя нападающими

“Милан” продолжает поиск усиления атаки и интересуется тремя нападающими, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, приоритетным вариантом для итальянского клуба является француз Маркус Тюрам из менхенгладбахской “Боруссии”, но он также получил предложение от ПСЖ. В связи с этим миланцы также проявляют интерес к иранцу Мехди Тареми ("Порту") и итальянцу Джанлуке Скамакке ("Вест Хэм").

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию” 32 матча, забил 16 голов и отдал семь результативных передач. 30-летний Тареми забил 31 гол и отдал 14 результативных передач в 51 матче за “Порту”. 24-летний Скамакка сыграл за “Вест Хэм” 27 матчей и забил восемь голов.