"Милан" интересуется тремя нападающими
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Мехди Тареми/Автор неизвестен
“Милан” продолжает поиск усиления атаки и интересуется тремя нападающими, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, приоритетным вариантом для итальянского клуба является француз Маркус Тюрам из менхенгладбахской “Боруссии”, но он также получил предложение от ПСЖ. В связи с этим миланцы также проявляют интерес к иранцу Мехди Тареми ("Порту") и итальянцу Джанлуке Скамакке ("Вест Хэм").
В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию” 32 матча, забил 16 голов и отдал семь результативных передач. 30-летний Тареми забил 31 гол и отдал 14 результативных передач в 51 матче за “Порту”. 24-летний Скамакка сыграл за “Вест Хэм” 27 матчей и забил восемь голов.
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