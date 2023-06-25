"Милан" интересуется португальским талантом

“Милан” проявляет интерес к полузащитнику “Бенфики” Флорентину Луишу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Португальцы оценивают игроак в 30 миллионов евро. Клубы уже провели предварительные переговоры.

В завершившемся сезоне 23-летний Флорентину провел за “Бенфику” 54 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.