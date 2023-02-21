"Милан" интересуется бывшим тренером "Шахтера"

“Милан” проявляет интерес к главному тренеру “Брайтона” Роберто Де Дзерби, сообщает 90min.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приглашением футболиста следующим летом. Нынешний наставник “россонери” Стефано Пиоли может быть отправлен в отставку в случае не попадания команды в Лигу чемпионов.

43-летний Де Дзерби летом 2022 года покинул пост главного тренера “Шахтера”, а в сентябре прошлого года возглавил “Брайтон”. Ранее он работал в Серии А с “Палермо”, “Беневенто” и “Сассуоло”.

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