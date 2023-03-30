"Милан" и Жиру договорились о новом контракте

Оливье Жиру достиг соглашения о продлении контракта с “Миланом”.

36-летний в скором времени подпишет новое соглашение, которое будет рассчитано до июня 2024 года.

В “Милане” он будет получать зарабатывать за сезон 3,8 млн евро плюс бонусы.

Его предыдущий контракт с “россонери” истекал 30 июня 2023 года.

За 24 игры в Серии А Жиру забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.