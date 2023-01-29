"Милан" и "Ювентус" поборются за защитника "Арсенала"

“Милан” и “Ювентус” проявляют интерес к защитнику “Арсенала” и сборной Шотландии Кирану Тирни, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. “Арсенал” может согласиться продать игрока, но лишь в том случае, если купят защитника “Вальядолида” Ивана Фреснеду.

В нынешнем сезоне 25-летний Тирни провел за “Арсенал” 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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