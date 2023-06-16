"Милан" и "Ювентус" поборются за полузащитника "Челси"

"Милан" и "Ювентус" проявляют интерес к полузащитнику "Челси" и сборной США Кристиану Пулишичу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением 24-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Лондонцы готовы продать игрока, так как его контракт истекает через год.

Пулишич перешел в “Челси” летом 2019 года из дортмундской “Боруссии”. Сумма трансфера составила 64 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.