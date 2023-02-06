"Милан" и "Атлетико" поборются за хавбека "Реала"
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Дани Себальоса/Автор неизвестен
"Милан" и "Атлетико" проявляют интерес к полузащитнику “Реала” и сборной Испании Дани Себальосу, сообщает Marca.
По сведениям источника, миланский и мадридский клуб намерены подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мадридцами. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, Себальос надеется остаться в “Реале” и ждет от клуба новый контракт.
В нынешнем сезоне 26-летний Себальос провел за “Реал” 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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