"Милан" и "Атлетико" поборются за хавбека "Реала"

"Милан" и "Атлетико" проявляют интерес к полузащитнику “Реала” и сборной Испании Дани Себальосу, сообщает Marca.

По сведениям источника, миланский и мадридский клуб намерены подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мадридцами. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно. Впрочем, Себальос надеется остаться в “Реале” и ждет от клуба новый контракт.

В нынешнем сезоне 26-летний Себальос провел за “Реал” 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Реал" определился с главной трансферной целью на лето.