Милан хочет продлить контракт со своим нападающим

Милан планирует подписать новый контракт с нападающим Оливье Жиру, сообщает журналист Николо Скира.

Итальянский клуб желает, чтобы французский футболист продлил контракт до 2025 года. Нынешнее соглашение с Жиру рассчитано до 2024 года. Также имеется информация, что 37-летний нападающий уже получил финансово выгодные предложения от команды из Саудовской Аравии и клуба MLS на следующий сезон. Тем не менее, Милан все равно надеется, что Жиру останется.

В июле 2021 года Жиру перешел в Милан. Он дебютировал за новый клуб 23 августа 2021 года в матче 1-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (1:0), выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч. 29 августа 2021 года он забил свои дебютные голы за "Милан", оформив дубль в матче 2-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (4:1).

В нынешнем сезоне он забил шесть голов и отдал три ассиста в 12 матчах. Кроме того, Оливье Жиру помог Милану стать чемпионом Серии А. Помимо этого, он выиграл Лигу Европы и Лигу Чемпионов с "Челси" и Чемпионат Мира-2018 с сборной Франции.