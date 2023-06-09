"Милан" хочет подписать полузащитника сборной Бельгии

“Милан” проявляет интерес к полузащитнику “Лестера” и сборной Бельгии Юри Тилемансу, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт хавбека с клубом истекает 30 июня, поэтому он вскоре станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 26-летний Тилеманс провел за “Лестер” 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.