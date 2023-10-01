Милан хочет подписать Джонатана Дэвида

Итальянский Милан ищет нового нападающего.На этом фоне в клубе обратили внимание на форварда Лилля Джонатана Дэвида.

По информации Calciomercato, канадский футболист сам заинтересеван в переходе в Милан. Отмечается, что итальянский клуб попробует купить футболиста уже зимой. Пока не уточняется за какую сумму Лилль готов будет отпустить игрока.

Отметим, что в Лилль 23-летний форвард перешел летом 2020-го из бельгийского Гента. За нападающего «доги» заплатили 27 миллионов евро. Нынешний контракт игрока действителен до лета 2025 года.

По данным Трансфермаркт стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне Дэвид провел за Лилль 10 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Добавим, что сегодня Лилль обыграл в гостях Гавр. Матч прошел в рамках седьмого тура французской Лиги 1. Канадский форвард провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отметился.