"Милан" хочет перехватить трансферную цель ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 08:50
Фото: инстаграм Маркуса Тюрама/Автор неизвестен
“Милан” вступил в борьбу за нападающего менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Франции Маркусу Тюраму, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. “Милан” предлагает форварду контракт с зарплатой в размере 4,5 миллионов евро в год после уплаты налогов. При этом ПСЖ предлагает французу больше денег, но, в отличие от итальянцев, не гарантирует ему место в основном составе.
Напомним, что контракт Тюрама с “Боруссией” истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, он вскоре станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел 32 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал семь результативных передач.
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