"Милан" хочет перехватить трансферную цель ПСЖ

“Милан” вступил в борьбу за нападающего менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Франции Маркусу Тюраму, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно. “Милан” предлагает форварду контракт с зарплатой в размере 4,5 миллионов евро в год после уплаты налогов. При этом ПСЖ предлагает французу больше денег, но, в отличие от итальянцев, не гарантирует ему место в основном составе.

Напомним, что контракт Тюрама с “Боруссией” истекает 30 июня 2023 года. Таким образом, он вскоре станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел 32 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал семь результативных передач.