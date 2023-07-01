"Милан" хочет купить полузащитника "Баварии"

“Милан” проявляет интерес к полузащитнику “Баварии” и сборной Нидерландов Райану Гравенберху, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как немецкий клуб не хочет его продавать. Ранее сообщалось, что голландцем также интересуется “Ливерпуль”.

В минувшем сезоне 21-летний Гравенберх провел за “Баварию” 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.