EN EN NG NG
Главная Новости Милан хочет купить опытного нападающего Порту

Милан хочет купить опытного нападающего Порту

Новости футбола Сегодня, 00:50
Милан хочет купить опытного нападающего Порту Фото: инстаграм Мехди Тареми/Автор неизвестен

“Милан” проявляет интерес к нападающему “Порту” и сборной Ирана Мехди Тареми, сообщает Milan Zone со ссылкой на SportMediaset.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как “Порту” хочет получить за него 25-30 миллионов евро. Первое предложение “Милана” в размере 15 миллионов евро плюс три миллиона евро было отклонено.

31-летний Тареми выступает за “Порту” с лета 2020 года. Он перешел в клуб из “Риу Аве”. Сумма трансфера составила четыре миллиона 730 тысяч евро. Всего он провел за “драконов” 150 матчей во всех турнирах, забил 80 голов и отдал 49 результативных передач. В составе “Порту” Тареми становился чемпионом Португалии в сезоне-2021/22, два раза выиграл Кубок Португалии в сезонах-2021/22, 2022/23, а также выиграл Суперкубок Португалии в 2020 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Тареми с 2015 года играет за сборную Ирана. Всего он провел за иранскую национальную команду 69 матчей, забил 36 голов и отдал 15 результативных передач, а также получил 10 желтых карточку.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Милан Порту Серия А Италия Примейра-лига Португалия
Популярные новости
Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола 25 авг 2023, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола 25 авг 2023, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола 25 авг 2023, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола 24 авг 2023, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола 24 авг 2023, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 02:00 Челси купил вратаря сборной Сербии за 16 млн евро Новости футбола Сегодня, 01:50 Манчестер Юнайтед согласовал контракт со звездой сборной Марокко Новости футбола Сегодня, 01:35 Севилья хочет арендовать опытного защитника Барселоны Новости футбола Сегодня, 01:20 Филиппе Коутиньо близок к переходу в клуб из Катара Новости футбола Сегодня, 00:50 Милан хочет купить опытного нападающего Порту Новости футбола Сегодня, 00:00 Монако договорился о покупке нападающего Арсенала за 40 млн евро Новости футбола Вчера, 17:21 Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Вчера, 17:03 ПСЖ одержал уверенную победу в матче Лиги 1 Новости футбола Вчера, 17:03 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Вчера, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бернли - Астон Вилла 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ньюкасл - Ливерпуль 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фиорентина - Лечче 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус - Болонья 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Валенсия - Осасуна 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио - Дженоа 27 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Наполи - Сассуоло 27 августа 2023 года