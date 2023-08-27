Милан хочет купить опытного нападающего Порту

“Милан” проявляет интерес к нападающему “Порту” и сборной Ирана Мехди Тареми, сообщает Milan Zone со ссылкой на SportMediaset.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как “Порту” хочет получить за него 25-30 миллионов евро. Первое предложение “Милана” в размере 15 миллионов евро плюс три миллиона евро было отклонено.

31-летний Тареми выступает за “Порту” с лета 2020 года. Он перешел в клуб из “Риу Аве”. Сумма трансфера составила четыре миллиона 730 тысяч евро. Всего он провел за “драконов” 150 матчей во всех турнирах, забил 80 голов и отдал 49 результативных передач. В составе “Порту” Тареми становился чемпионом Португалии в сезоне-2021/22, два раза выиграл Кубок Португалии в сезонах-2021/22, 2022/23, а также выиграл Суперкубок Португалии в 2020 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Тареми с 2015 года играет за сборную Ирана. Всего он провел за иранскую национальную команду 69 матчей, забил 36 голов и отдал 15 результативных передач, а также получил 10 желтых карточку.