"Милан" хочет купить нападающего сборной Испании

“Милан” проявляет интерес к нападающему мадридского “Атлетико” и сборной Испании Альваро Морате, сообщает Relevo.

По сведениям источника, итальянский и испанский клубы ведут переговоры о переходе футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, для перехода существует целый комплекс сложностей. Форвард договорился с “Атлетико” о продлении контракта с зарплатой в размере 6,5 миллионов евро в год, а “Милан” не готов столько платить. Кроме того, итальянцы не готовы платить требуемые 20 миллионов евро, а хотят арендовать игрока с правом последующего выкупа летом 2024 года.

Стоит отметить, что Моратой также интересуется один из клубов из Саудовской Аравии. Саудовцы предлагают испанцу контракт до лета 2026 года с зарплатой в размере 40 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне 30-летний Мората провел за “Атлетико” 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что по итогам прошлого сезона и “Милан”, и “Атлетико” добились права сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.