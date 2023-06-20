"Милан" хочет купить бывшего защитника "Баварии"

“Милан” проявляет интерес к французскому защитнику “Севильи” Танги Ньянзу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением 21-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

Ньянзу перешел в “Севилью” летом 2022 года из “Баварии” за 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.