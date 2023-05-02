"Милан" готовит трансфер Дзаньоло, но при одном условии

“Милан” собирается купить полузащитника “Галатасарая” Николо Дзаньоло, но при одном условии.

Трансфер состоится, если миланский клуб пробьется в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Источник пишет, что за итальянца “Милан” заплатит 35 млн евро.

Чеммпион Италии проявлял интерес к нему еще до того, как он перешел из "Ромы" в "Галатасарай" зимой прошлого года.