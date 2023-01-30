"Милан" готовит крупный трансфер до конца января

“Милан” из-за плохих результатов может совершить крупный трансфер до конца января, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланский клуб выбирает между полузащитниками “Ромы” Николо Дзаньоло и “Челси” Хакимом Зиешем. В руководстве клуба пока не сделали выбор. Трансфер Дзаньоло будет более дорогим, но с меньшей зарплатой. Зиеша можно приобрести дешевле, но у него более высокая зарплата.

В нынешнем сезоне 23-летний Дзаньоло провел за “Рому” 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. На счету 29-летнего Зиеша один голевой пас в 15 поединках за “Челси”.

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