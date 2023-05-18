“Милан” готов отдать в аренду главное приобретение прошлого лета

“Милан” не собирается отпускать бельгийского хавбека Шарля де Кетеларе.

Такое решение в клубе приняли даже несмотря на то, что его выступления на поле оставляют желать лучшего.

По данным источника, в настоящее время никто не заинтересован в его приобретении, а значит он может провести следующий сезон в аренде.

Вероятным новым работодателем для бельгийца может стать “Монца”.

Подробности возможной аренды будут известны в ближайшее время.