“Милан” готов отдать в аренду главное приобретение прошлого лета
Новости футбола Сегодня, 05:49
Фото: твиттер Милана
“Милан” не собирается отпускать бельгийского хавбека Шарля де Кетеларе.
Такое решение в клубе приняли даже несмотря на то, что его выступления на поле оставляют желать лучшего.
По данным источника, в настоящее время никто не заинтересован в его приобретении, а значит он может провести следующий сезон в аренде.
Вероятным новым работодателем для бельгийца может стать “Монца”.
Подробности возможной аренды будут известны в ближайшее время.
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