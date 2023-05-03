"Милан" едва не проиграл аутсайдеру Серии А

В матче 33-го тура чемпионата Италии “Милан” на своем поле сыграл вничью с “Кремонезе” со счетом 1:1.

На 77-й минуте счет открыл Давид Окереке. Впрочем, в компенсированное время миланцев от поражения спас Жуниор Мессиас.

“Милан”, набрав 58 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. “Кремонезе” с 21 очком остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Милан” – “Кремонезе” - 1:1 (0:0)

Голы: Окереке, 77 - 0:1, Мессиас, 90+3 - 1:1

“Милан”: Меньян, Калабрия, Тиав, Калулу, Балло-Туре, Беннасер (Крунич, 46), Диас, Салемакерс (Мессиас, 75), де Кетеларе (Жиру, 63), Вранкс (Тонали, 75), Ориги (Леау, 63).

“Кремонезе”: Карнезекки, Серникола, Кирикеш (Гильоне, 73), Лочошвили, Васкес, Буонаюто (Валери, 56), Мейте, Бенасси (Окереке, 56), Гальдамес (Кастаньетти, 84), Пикель, Афена-Гьян (Феррари, 73).

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