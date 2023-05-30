"Милан" договорился с основным игроком "Челси"

Полузащитник “Челси” и сборной Англии Рубен Лофтус-Чик можете перейти в “Милан”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Теперь клубам нужно договориться о сумме трансфера.

27-летний Лофтус-Чик является воспитанником “Челси”. В нынешнем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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