“Милан” договорился о новом контракте с ключевым футболистом

Руководство “Милана” договорилось о новом контракте с голкипером команды Майком Меньяном.

По сообщению журналиста Николо Скиры, по условиям нового соглашения Меньян будет зарабатывать пять миллионов евро в год.

Срок действующего договора между вратарем и "россонери" будет рассчитан до середины 2026 года.

По условиям нынешнего контракта вратарь зарабатывает три миллиона евро.

В этом сезоне чемпионата Италии Меньян провел 14 матчей, пропустив в них 15 мячей.