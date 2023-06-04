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"Милан" добился победы в домашнем матче Серии А

Новости футбола Сегодня, 17:13
"Милан" добился победы в домашнем матче Серии А Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Италии “Милан” на своем поле обыграл “Верону” со счетом 3:1.

Победу миланскому клубу принесли дубль Рафаэла Леау и гол Оливье Жиру. У гостей гол забил Давиде Фараони.

“Милан”, набрав 70 очков, занял четвертое место в турнирной таблице Серии А, и сыграет в Лиге чемпионов. “Верона” с 31 очком финишировала на 18-м месте и вылетела в Серию В.

“Милан” – “Верона” - 3:1 (1:0)
Голы: Жиру, 45 (с пенальти) - 1:0, Фараони, 72 - 1:1, Леау, 85 - 2:1, Леау, 90 - 3:1

“Милан”: Меньян (Миранте, 89), Калабрия (Флоренци, 84), Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич (Побега, 71), Браим Диас (де Кетеларе, 72), Тонали, Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 84), Жиру.

“Верона”: Монтипо, Фараони, Маньяни, Кабаль (Давидович, 85), Хин, Депаоли, Велозу (Лазович, 59), Тамез, Сулемана (Абильгор, 85), Нгонж (Гайч, 78), Джурич (Верди, 59).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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