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"Милан" близок к трансферу полузащитника сборной США

Новости футбола Сегодня, 12:20
"Милан" близок к трансферу полузащитника сборной США Фото: инстаграм Юнуса Мусы/Автор неизвестен

Полузащитник “Валенсии” и сборной Соединенных Штатов Америки Юнус Муса близок к переходу в “Милан”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов евро. В данную сумму включены возможные бонусы, которые будут зависеть от выступлений игрока. В ближайшее время американец пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с миланским клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

20-летний Муса выступает за “Валенсию” с лета 2019 года. Он перешел в испанский клуб из “Арсенала” на правах свободного агента. Всего Муса провел за валенсийский клуб 108 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Муса с 2020 играет за сборную США. Всего он провел за американскую национальную команду 27 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. В составе сборной США он становился победителем Лиги наций КОНКАКАФ в сезоне-2019/2020.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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