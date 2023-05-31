"Милан" близок к трансферу хавбека сборной Японии

“Милан” близок к подписанию полузащитника “Айнтрахта” и сборной Японии Даити Камаду, сообщает журналист Джанлика Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб практически согласовал с футболистом контракт на четыре года с зарплатой в три миллиона евро в год. Ожидается, что в ближайшие два года стороны договорятся о последних деталях контракта. Японец достанется “Милану” бесплатно, так как его контракт с немецким клубом истекает 30 июня.

В нынешнем сезоне 26-летний Камада провел за “Айнтрахт” 46 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал семь результативных передач.

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