"Милан" близок к покупке нигерийского нападающего за 30 млн евро

Нападающий “Вильярреала” и сборной Нигерии Сэмюэл Чуквезе близок к переходу в “Милан”, сообщает Marca.

По сведениям источника, итальянский клуб договорился о переходе футболиста. Сумма трансфера составит около 30 миллионов евро с учетом бонусов. Нигериец в ближайшее время подпишет с “Миланом” контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Зарплата игрока составит три миллиона евро в год.

24-летний Чуквезе является воспитанником “Вильярреала". Он выступал за первую команду испанского клуба с 2018 года. Форвард провел 207 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 31 результативную передачу. В составе “Вильярреала” Чуквезе стал победителем Лиги Европы в сезоне-2020/2021.

Чуквезе с 2018 года играет за сборную Нигерии. За нигерийскую национальную команду он провел 28 матчей и забил четыре гола.

Напомним, что в прошлом сезоне “Милан” финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, итальянский клуб завоевал право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.