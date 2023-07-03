"Милан" близок к покупке форварда, которым интересовался "Реал"

“Милан” проявляет интерес к вингеру “Вильярреала” и сборной Нигерии Сэмюэлу Чуквезе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста около 20-25 миллионов евро. Для завершения трансфера клубам осталось согласовать последние детали. При этом “Милан” договорился с африканцем по условиям личного контракта, который будет действовать до лета 2026 года. Зарплата игрока составит три миллиона евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Чуквезе также входит в сферу интересов мадридского “Реала”.

В минувшем сезоне 24-летний Чуквезе провел за “Вильярреал” 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. За сборную Нигерии сыграл 28 матчей и забил четыре гола. В составе “Вильярреала” Чуквезе становился победителем Лиги Европы в сезоне-2020/2021. Со сборной Нигерии он в 2015 году стал победителем юношеского чемпионата мира.

Напомним, что “Милан” занял четвертое место в чемпионате Италии. Таким образом, миланский клуб завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.