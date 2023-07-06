"Милан" близок к покупке форварда "Челси"

Нападающий лондонского “Челси” и сборной США Кристиан Пулишич близок к переходу в “Милан”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 22 миллиона евро. Для завершения трансфера клубам осталось согласовать структуру выплат. 24-летний форвард подпишет с итальянским клубом долгосрочный контракт.

Пулишич перешел в “Челси” летом 2019 года из дортмундской “Боруссии”. Сумма трансфера составила 64 миллиона евро. Всего он провел за лондонский клуб 145 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Пулишич с 2016 года выступает за сборную США. Всего он провел за американскую национальную команду 60 матчей, забил 25 голов и отдал 16 результативных передач.

Пулишич является обладателем Кубка Германии сезона-2016/2017, победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021, обладателем Суперкубка УЕФА в 2021 году, победителем Клубного чемпионата мира в 2021 году, а также победителем Лиги наций КОНКАКАФ в сезоне-2019/2020.