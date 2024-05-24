Милан близок к подписанию контракта с новым главным тренером

Милан решил уволить главного тренера Стефано Пиоли, несмотря на то, что у него действующий контракт до 2025 года.

Как сообщает Calciomercato, россонери близки к подписанию контракта с португальским специалистом Паоло Фонсекой. Сейчас осталось определить, будет ли соглашение длиться два года с возможностью продления еще на год, или сразу три года. Милан выбрал именно португальского специалиста, из-за его опыта работы в Италии.

Также у него есть опыт успешной работы на два фронта: как на внутренние соревнования, так и на еврокубки (в случае Милана это Лига чемпионов), что он неоднократно показывал, в частности в донецком Шахтере.

Пиоли тренировал Милан с октября 2019 года. Под его руководством россонери выиграли Серию А-2021/22, а в прошлом сезоне вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Текущий сезон Серии А Милан гарантированно завершит на втором месте. В заключительном туре россонери сыграют против Салернитаны.