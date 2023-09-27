Микель Артета рассказал о проблемах Арсенала

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о проблемах в команде.

По словам наставника, лидер коллектива Букайо Сака может не сыграть в следующих матчах команды.

Тренер отметил, что англичанин получил травму в предыдущем матче и был заменен на конец игры. Также повреждение получил полузащитник Деклан Райс, который с тех пор не тренировался. В списке травмированных числятся и другие футболисты.

«Возможно, Сака не сыграет в матчах на этой неделе. Он хромал после матча против "Тоттенхэма", а это не очень хороший знак. Он также не смог тренироваться. То же самое и с Райсом, он почувствовал дискомфорт. Надеюсь, что их травмы не серьезные.

Список травмированных довольно длинный. Мы действительно нуждаемся в этих игроках. Нам будет трудно изменить состав на матч с "Брентфордом". Но у нас есть другие игроки, которым нужно показать себя. Некоторые из них не сыграли много минут в прошлых матчах и теперь у них будет возможность проявить себя», - сказал Артета.