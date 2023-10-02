Михаил Мудрик забил первый гол в официальных матчах за Челси

Украинский вингер Михаил Мудрик забил свой первый гол в официальных матчах за "Челси".

В понедельник, 2 октября, "Челси" играет на выезде в седьмом туре Премьер-лиги против "Фулхэма". Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и забил свой первый гол в официальных матчах за "синих".

На 18-й минуте Леви Колвил подал передачу Мудрику, который контролировал мяч грудью, обыграл соперника и пробил между ног вратаря "Фулхэма", Бернда Лено.

Mudryk's first and last goal for Chelseapic.twitter.com/VRkaXYUZr0 — Total Football (@TotalFootbol) October 2, 2023

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года. За "синих" в чемпионате Англии украинец провел до этого 20 матчей и отметился в них двумя ассистами.