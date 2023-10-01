«Мы усвоим урок», Холанд извинился перед фанатами

В своемInstagramзвезда Манчестер Сити Эрлинг Холанд извинился перед болельщиками после вчерашнего поражения в матче с Вулверхэмптоном. Публикация в социальной сети содержала фото норвежца и подпись с извинениями.

«Всегда благодарен за вашу поддержку. Мы усвоим урок после вчерашнего и убедимся, что в следующий раз сделаем лучше»

Нападающий Манчестер Сити провел все 90 минут на поле в последней игре и получил одну из худших оценок в матче. Поражение в последнем матче не помешало «горожанам» удержать первую позицию в Премьер-лиге. Манчестер Сити стал последней командой из топ-5 лиг, которая потеряла очки в этом сезоне.

Ранее мы сообщали, что Холанд может перейти в другой европейский гранд.