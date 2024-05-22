EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола "Мы пьем кровь каждое утро", - лидер Байера остроумно ответил о спокойствии перед финалом ЛЕ

"Мы пьем кровь каждое утро", - лидер Байера остроумно ответил о спокойствии перед финалом ЛЕ

Новости футбола Сегодня, 07:13
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Мы пьем кровь каждое утро", - лидер Байера остроумно ответил о спокойствии перед финалом ЛЕ Фото: https://x.com/_BeFootball

В среду, 22 мая, в городе Дублин, Ирландия, состоится финал Лиги Европы УЕФА между Байер Леверкузен и Аталантой.

У лидера Фармацевтов Гранита Джаки спросили о спокойствии команды перед финалом Лиги Европы УЕФА. На что он ответил очень остроумно.

"Мы пьем кровь каждое утро. Больше ее не чувствуем", - заявил полузащитник.

Напомним, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер Байера заявил, что сможет рассчитывать на всех футболистов, поскольку в его команде сейчас нет травмированных. Но также он несколько удивил выбором вратаря, заявив, что вместо Лукаша Градецкого место в воротах займет Матей Ковар.

Команда Dailysports подготовила для вас ориентировочные составы на эту встречу.

Также, явным фаворитом матча является команда Хаби Алонсо, на ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.78. Вероятность того, что Байер в принципе заберет трофей, оценивается в 1.39.

Шансы Аталанты куда выше. Победа в основное время оценивается в 4.44, а победа в турнире в принципе - 2.9.

Напомним, что финал Лиги Европы УЕФА между Аталантой и Байером состоится 22 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени на дублинском стадионе "Авива".

Популярные новости
СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:56 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024 Новости футбола Вчера, 07:04 СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Новости футбола Вчера, 06:30 Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом
АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона Новости футбола Вчера, 05:25 АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона
СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера Новости футбола 20 мая 2024, 12:30 СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Больше новостей
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Аталанта – Байер прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года представляет Сергей Коваль Футбол Сегодня Аталанта – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года