"Мы пьем кровь каждое утро", - лидер Байера остроумно ответил о спокойствии перед финалом ЛЕ

В среду, 22 мая, в городе Дублин, Ирландия, состоится финал Лиги Европы УЕФА между Байер Леверкузен и Аталантой.

У лидера Фармацевтов Гранита Джаки спросили о спокойствии команды перед финалом Лиги Европы УЕФА. На что он ответил очень остроумно.

"Мы пьем кровь каждое утро. Больше ее не чувствуем", - заявил полузащитник.

Напомним, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер Байера заявил, что сможет рассчитывать на всех футболистов, поскольку в его команде сейчас нет травмированных. Но также он несколько удивил выбором вратаря, заявив, что вместо Лукаша Градецкого место в воротах займет Матей Ковар.

Команда Dailysports подготовила для вас ориентировочные составы на эту встречу.

Также, явным фаворитом матча является команда Хаби Алонсо, на ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.78. Вероятность того, что Байер в принципе заберет трофей, оценивается в 1.39.

Шансы Аталанты куда выше. Победа в основное время оценивается в 4.44, а победа в турнире в принципе - 2.9.

Напомним, что финал Лиги Европы УЕФА между Аталантой и Байером состоится 22 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени на дублинском стадионе "Авива".