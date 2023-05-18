"Мы отомстили": Гвардиола высказался о разгроме "Реала"

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола высказался о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов.

В ответном полуфинале “горожане” разгромили "Реал" со счетом 4:0.

Гвардиола считает, что его футболисты отмстили за поражение от мадридцев в прошлом году.

"Я чувствовал тогда, что это останется в нашей памяти на год, но мы успешно избавились от этого. Нас называли командой без характера, но за год мы доказали, насколько особенна наша команда.

Финал Лиги чемпионов - повод для празднования, но у нас нет времени на отдых, мы должны побеждать в Премьер-лиге. На завтра игроки будут проводить время с семьями, а с пятницы мы начинаем готовиться к матчу АПЛ", - заявил Гвардиола в интервью для BBC Sport.