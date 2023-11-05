«Мы не заслуживали победы». Хави раскритиковал игру Барселоны
Во вчерашнем матче Барселона минимально переиграла Реал Сосьедад благодаря голу Рональда Араухо на 90+2-ой минуте и сумела завоевать драгоценные три очка.
Тренер Барселоны, Хави, после матча раскритиковал свою команду и предположил, что это может быть связано с тем, что игроки до сих пор испытывают шок после поражения от мадридского Реала в предыдущем туре.
Напомним, что в первом «Эль Класико» текущего сезона Барселона повела в счете уже на шестой минуте благодаря голу Илкая Гюндогана, но судьбу матча решил Джуд Беллингем, который во втором тайме за 24 минуты оформил дубль.
Выступая после вчерашнего матча Хави сказал:
«На прошлой неделе мы заслужили победу, но проиграли, а сегодня, когда мы не заслуживали победы, мы выиграли.
Я очень рад, тому что «Эль Класико» повлияло на нас больше, чем я думал. Первые 25 минут сегодняшнего поединка неприемлемы. Но это футбол, и это победа".
Команда Хави обошла Атлетико Мадрид и поднялась на третье место в таблице, но у последних еще есть игра в запасе, а отставание «блаугранас» от неожиданного лидера Ла Лиги – Жироны составляет четыре очка. У мадридского Реала есть шанс вновь делить с Жироной первое место с 31 очком в случае победы в сегодняшнем матче против Райо Вальекано.