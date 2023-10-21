«Мы не волшебники, но он другой человек». Почеттино высказался о Мудрике

Главный тренер Челси высказал свое мнение о форме Михаила Мудрика в Челси с тех пор как аргентинец стал главным тренером клуба.

Украинец Михаил Мудрик начинает оправдывать заплаченные за него£89 млн, которые английскому клубу пришлось отдать за нападающего донецкому Шахтеру. Мудрик начал набирать отличную форму и Почеттино считает, что ключевым моментом стало возвращение чувства уверенности и дальнейшая адаптация игрока в клубе.

«Через три месяца [пребывания Почеттино в тренерском кресле] он не совсем другой игрок, потому что мы не волшебники, но он другой человек. Мы начинаем понимать, насколько прекрасен этот парень. Он такой чувствительный и умный. Мы понимаем, как важно давать уверенность в себе и доверять ему. Когда люди доверяют, они могут быть открытыми и начать проявлять свой талант в футболе. У Миши [Мудрик] очень хорошие отношения с командой, тренерским штабом, медицинским персоналом, с клубом. Это огромное улучшение».

Мудрик, безусловно, пережил трудный старт Лондоне. Но благодаря летнему приходу Почеттино, болельщики Челси наконец-то начинают видеть проблески таланта, которым, несомненно, обладает 22-летний нападающий.

Следующий матч Челси проведет уже сегодня против одного из лидеров АПЛ – Арсенала.