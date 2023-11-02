"Мы должны почувствовать эту боль". Артета высказался о вылете Арсенала из кубка

Тренер "Арсенала" Микель Артета подвел итоги матча против “Вест Хэма” в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Напомним, что встреча завершилась победой “молотобойцев” со счетом 3:1 и именно они пробились в четвертьфинал турнира.

Испанский тренер не стал скрывать, что такой результат его разочаровал.

"Я разочарован, и я беру на себя ответственность. Наша игра была недостаточно хорошей, мы не давали все от себя. Я предупреждал игроков на протяжении двух дней о том, насколько важен этот матч.

В общем, мы были далеки от нужного уровня. Футбол - это игра, каждый матч уникален. То, что произошло несколько дней назад, уже в прошлом. Нам не хватало активности в атаке. Я ожидал большего от своей команды. Есть много вещей, которые нужно улучшить.

После сегодняшнего матча мы должны понять, как использовать это поражение, чтобы победить "Ньюкасл". Мы должны почувствовать эту боль", - сказал Артета, слова которого приводит Sky Sports.