Мхитарян высказался по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

Хенрик Мхитарян, полузащитник "Интера" и бывший игрок сборной Армении, выразил свое мнение о конфликте между его родной страной и Азербайджаном.

Как известно, вооруженное противостояние связано с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

В связи с нчаалом боевых действий звездный футболист своим болельщикам, спортивному сообществу и журналистам, призывая помочь в распространении голоса за мирное разрешение конфликта.

«Я прошу своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ не молчать по поводу ситуации. Вы должны помочь распространить голос за восстановление мира», — написал Мхитарян в одной из социальных сетей.

Напомним, что Мхитарян стал игроком миланского клуба летом 2022 года. С тех пор он провел 53 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

В прошлом сезоне армянин вместе с командой дошли до финала Лиги чемпионов, где проиграли “Манчестер Сити”.

Также в составе "нерадзурри" Мхитарян стал победителем Кубка и Суперкубка Италии.