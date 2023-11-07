Мхитарян определился с будущим в Интере

По информации Фабрицио Романо, Генрих Мхитарян, один из величайших игроков в истории армянского футбола, вероятно, продолжит выступать за миланский "Интер".

По данным источника, "Нерадзурри" уже предложили 34-летнему игроку новый контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Уже известно, что сам футболист и клуб положительно относятся к данному предложению, и считается, что продление контракта Мхитаряна лишь вопрос времени.

В текущем сезоне Серии А он провел 11 матчей, нанес два точных удара и сделал две голевые передачи. Ранее он выступал за такие клубы, как "Пюник", "Металлург", "Шахтер", "Боруссия", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Рома".

В составе “Интера” армянский футболист играет с 2022 года. В минувшем сезоне команда вышла в финал Лиги чемпионов, но уступила “Манчестер Сити”.