“Металлист” – “Заря” – 0:5 (видеообзор)

В матче 26-го тура чемпионата Украины луганская “Заря” на выезде разгромила харьковский “Металлист” со счетом 5:0.

Победу луганчанам принесли голы Эдуардо Герреро, Евгений Шахова, Максима Имерекова и Владимира Бражко, а также автогол Александра Мизюка.

“Заря”, набрав 58 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист” с 22 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Металлист” – “Заря” – 0:5 (0:4)

Голы: Мизюк, 1 (автогол) - 0:1, Герреро, 7 - 0:2, Шахов, 21 - 0:3, Имереков, 26 - 0:4, Бражко, 85 (с пенальти) - 0:5

“Металлист”: Ермолов, Коррал, Мизюк, Ралюченко, Романюк (Влага, 82), Демченко, Панасенко (Багачанский, 46), Картушов (Рязанцев, 46), Чидомере (Николишин, 33), Наумец (Синчук, 87), Прядун.

“Заря”: Сапутин, Имереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурницын, 46), Бражко, Шахов, Булеца (Мишнев, 66), Антюх (Хахлев, 66), Русин (Погорелый, 46), Гереро (Полегенько, 77).

Видеообзор матча

Не пропустите: “Ингулец” - “Шахтер” - 0:2 (видеообзор).