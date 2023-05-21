"Металлист 1925" одержал победу в дерби Харькова

В матче 27-го тура чемпионата Украины “Металлист 1925” обыграл “Металлист” со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Никиты Безуглого и Андрея Чирука.

“Металлист 1925”, набрав 30 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист” с 22 очками остался в зоне вылета на 15-й позиции.

“Металлист 1925” – “Металлист” - 2:0 (0:0)

Голы: Безуглый, 58 - 1:0, Чирук, 68 - 2:0

“Металлист 1925”: Мозиль – Коваленко (Рудавский, 69), Безуглый, Е. Ткачук, Жичиков – Я. Мартынюк (А. Ткачук, 81), Габелок, Вачиберадзе – Ременюк (Абдуллаев, 52), Чирук (Островский, 80), Русин (Дмитренко, 80).

“Металлист”: Костик – Коррал, Порох (Николишин, 37), Мизюк, Влага – Ралюченко, Самуэл (Багачанский, 46), Чайковский (Панасенко, 77) – Картушов (Бойчук, 77), Чидомере (Рязанцев, 61), Наумец.

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