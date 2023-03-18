Месси желает вернуться в “Барселону” и уже начал переговоры

Издание Footmercato сообщило, что форвард ПСЖ Лионель Месси желает вернуться в “Барселону” ближайшим летом.

По информации издания, аргентинский футболист испытывает сильную ностальгию по клубу и проводил встречи с президентом каталонцев Жоаном Лапортой.

Для приглашения Месси “Барселоне” придется провести серьезную чистку состава и продать несколько игроков, чтобы уменьшить расходы на заработную плату.

Источник также отмечает, что аргентинец уже пообщался с главным тренером “Барселоны” по поводу возвращения.