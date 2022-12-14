Месси заявил о завершении карьеры в сборной после ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что игра в финале ЧМ-2022 в Катаре станет для него последней на чемпионатах мира.

По словам футболиста, он счастлив добиться выхода в финал.

“Я завершу свои выступления на чемпионатах мира. Это будет мой последний финал за сборную", — приводит слова Месси Ole.

В финале турнира в Катаре аргентинцы сыграют с победителем пары Марокко — Франция. Игра состоится 14 декабря и начнется в 21:00.