Месси заключил тайное соглашение с ПСЖ

Аргентинский нападающий “Пари Сен-Жермен” Лионель Месси заключил с клубом тайное соглашение, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист принес публичные извинения в обмен на отмену отстранения от работы с главной командой на две недели. После того, как форвард извинился, он сразу приступил к тренировкам.

Напомним, что ПСЖ наказал Месси 2-недельным отстранение за несогласованный с руководством отъезд в Саудовскую Аравию. При этом аргентинец считал, что ему и другим игрокам предоставлены выходные.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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