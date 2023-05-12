Известны детали тайного соглашения Месси с ПСЖ

"ПСЖ" заключил секретное соглашение с аргентинским форвардом Лионелем Месси после того, как тот против правил клуба посетил Саудовскую Аравию.

Об этом сообщили в RMC Sport.

Как известно, за выходку футболист был отстранен от игр и тренировок в команде на срок в две недели.

Представители футболиста связались с тренерским штабом "ПСЖ" и уладили ситуацию.

В тайном соглашении, заключенном между клубом и игроком, Месси извинился и вновь приступил к тренировкам в клубе.